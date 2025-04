Tutora ganha na Justiça o direito de passear com cachorro no chão em condomínio

A Justiça considerou que o condomínio não poderia obrigar que todos os animais domésticos fossem carregados no colo / Crédito: Reprodução/ Tribunal de Justiça do Ceará

Uma mulher, que estava sendo obrigada pelo condomínio Reserva Passaré a transportar seu animal no colo, conseguiu, por meio da Justiça do Ceará, o direito de passear com a cadela no chão. SAIBA MAIS - 7 dicas para uma boa convivência com animais em condomínio

A tutora possui uma cadela da raça Shih Tzu e estava sendo impedida de circular com o animal nas áreas comuns porque o regimento interno do espaço a proibia. Segundo as regras do condomínio, o animal deveria ser carregado no colo nos espaços de uso coletivo. O caso julgado pela 4ª Turma Recursal, com a relatoria da juíza Márcia Oliveira Fernandes Menescal de Lima, concedeu à mulher o direito de passear com a cadela no chão. A tutora entrou com ação judicial argumentando não poder carregar peso. Ela requereu o reconhecimento do direito de passear livremente com o animal, seguindo as normas de higiene e segurança. O condomínio contestou que as regras internas visavam garantir a segurança, a tranquilidade e a higiene do local. E que o regimento só seria alterado por meio de uma assembleia geral com os inquilinos.

Por isso, o sistema judicial concedeu à mulher o direito de passear com a cadela no chão, desde que com o uso de coleira. O Reserva Passaré ingressou contra a decisão, sustentando não ter sido considerado o fato de que a normativa do regimento interno é oriunda de deliberação comum e geral. Em outubro de 2024, o Juízo em questão rejeitou o embargo, por considerá-lo indevido. Para eles, esse tipo de recurso não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da ação.