Três filmes cearenses ganham destaque na Mostra de Ouro Preto

Entre os destaques da programação estão três filmes com forte presença cearense, que integram as mostras Histórica e Contemporânea do festival.

A tradicional CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto , que acontece de 25 a 30 de junho em Minas Gerais, chega à sua 20ª edição celebrando o cinema como patrimônio. O evento gratuito reúne exibições, debates e encontros que abordam a preservação, a educação e as novas linguagens do audiovisual brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia Também| Novo filme de Allan Deberton abre seleção para elenco infantil

Na Mostra Histórica, será exibido no dia 27 de junho, às 17 horas, o curta "Onde Está Mymye Mastroiagnne?", dirigido por Biarritzzz. A coprodução Pernambuco-Ceará utiliza a linguagem do machinima — técnica que se vale de ambientes de jogos virtuais — para contar a história de Mymye, stripper famosa no metaverso Second Life que desaparece misteriosamente.

A narrativa mistura captura de tela com gravações de celular e constrói um universo fantástico onde cabeleireiras, criaturas encantadas e casas noturnas coexistem em realidades paralelas.

Na Mostra Contemporânea, o curta "Afluente", dirigido por Frederico Benevides, será exibido no mesmo dia, às 18h40min. A produção CE/RJ propõe um ensaio visual sobre o rio São Francisco, combinando imagens de arquivo do século XX com registros atuais.