Artistas cearenses representam o Estado no Festival Nacional da Canção

Artistas cearenses participam do Festival Nacional da Canção, um dos maiores eventos de música do Brasil, realizado em Minas Gerais

Claudine Albuquerque, Edinho Vilas Boas, Yayá Vilas Boas e Dalwton Moura são os nomes cearenses que figuram na lista de selecionados do Festival Nacional da Canção (Fenac) 2025. Os intérpretes representam o Ceará em Minas Gerais com quatro das 120 músicas escolhidas para concorrer ao prêmio de R$ 250 mil e ao Troféu Lamartine Babo, entregue ao primeiro colocado na competição.

Claudine concorre com duas músicas: " Quimera " e " Girassol ", compostas por ela mesma. Edinho e Yayá Vilas Boas garantiram espaço no evento pela segunda vez consecutiva com " A Liberdade de Viver ", letra de Edinho em parceria com o também cearense Chico Araujo . Já Dalwton Moura entrou na lista de selecionados com a música " Pelo avesso do tempo ".

A abertura do evento ocorre no município de Tiradentes, em Minas Gerais , nos dias 25 e 26 de julho. O festival segue com atividades nas cidades mineiras de São Thomé das Letras, Perdões, Três Pontas, Coqueiral, Nepomuceno e Boa Esperança, onde acontecem a semifinal e a final da competição entre os dias 4 e 6 de setembro.

Edinho se apresenta ao lado do multi-instrumentista Luciano Franco, que também tem colaborações com Dalwton Moura, e da cantora Yayá Vilas Boas, com quem divide o sobrenome e os vocais em "A Liberdade de Viver". "Esta canção foi selecionada dentre 1.500 músicas inscritas , pra gente é uma grande alegria", comemora Edinho Vilas Boas, que garante entrega total dos três artistas no palco.

Artistas cearenses e a participação no evento

Claudine Albuquerque, artista do rock e do blues, partilha da empolgação para participar do evento. "Além de nós, artistas de todo Brasil, as pessoas se deslocam das cidades vizinhas, reservam as pousadas, enchem os restaurantes e ruas das cidades onde acontecem o festival pelo prazer de assistir as apresentações", comenta. A artista destaca o fomento à cultura e ao comércio local proporcionado pelo Fenac e o envolvimento ativo de espectadores da região com o evento.

Nas duas músicas autorais de Claudine, ela fala sobre superação e se inspira em experiências próprias. Em "Quimera", ela saúda as raízes de sua família. "'Quimera' é uma observação e homenagem aos meus antepassados, minha família sertaneja que vive uma relação forte com a música e com a agricultura", afirma. "Girassol", conforme a compositora, surgiu da observação sobre como os julgamentos sociais atravessavam sua existência como mulher, negra, nordestina e neurodivergente. O nome da música também faz alusão ao símbolo utilizado para identificar deficiências não-visíveis como o autismo.

Sobre a seleção de cearenses, ela afirma: "Somos três artistas muito diferentes uns dos outros, mas parceiros em vários projetos, e agora teremos uma equipe maior para representar e apresentar a música do nosso Estado com ainda mais força e diversidade", referindo-se a Dalwton Moura e Edinho Vilas Boas.