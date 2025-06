Planet Hemp anuncia fim da banda e turnê de despedida; veja datas

Planet Hemp encerra atividades da banda com turnê de despedida que irá passar por diversasa cidades brasileiras

O Planet Hemp anunciou nesta terça-feira, 17, o fim das atividades em grupo. Fundada em 1993, a banda, atualmente formada por Marcelo D2, Formigão, BNegão, Pedro, Ganjaman e Nobru, irá encerrar com uma turnê de despedida que deve passar por diversas cidades do Brasil.

“Chegou a hora de convocar geral para curtir a onda da ‘Última Ponta’ com o Planet Hemp”, escreveu o grupo em publicação nas redes sociais. Com início no mês de setembro, em Salvador, os shows também vão acontecer nas cidades de Recife, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, encerrando em novembro em São Paulo.