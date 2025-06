Marcos Lessa faz show em homenagem aos 80 anos de Gonzaguinha

A ideia para a apresentação está atrelada a outro tributo feito por Lessa ao filho de Luiz Gonzaga - dessa vez, porém, em forma de disco. Há dez anos, gravou “Estradas”, trabalho com 14 músicas de Gonzaguinha e uma lembrança aos 70 anos do carioca.

Em 2025, Gonzaguinha completaria 80 anos. Sua trajetória foi marcada por grandes contribuições à música brasileira, estando por trás de faixas como “O que é o que é”, “Lindo Lago do Amor”, “Sementes do Amanhã” e “Começaria Tudo Outra Vez”.

Assim, nos 80 anos de Gonzaguinha - que seriam completados em setembro, caso estivesse vivo - veio a “chama” para revisitar o repertório . Entre as faixas previstas para o show estão “Sementes do Amanhã”, “Começaria Tudo Outra Vez” e “Estradas”.

“É um repertório muito alinhado com o meu momento de vida, com as mensagens que ele passa de esperança, de essência do ser humano”, enfatiza Lessa. A obra de Gonzaguinha é uma das principais inspirações de sua carreira.

“Considero minha área autoral muito parecida com a temática dele. É um dos meus cantores preferidos. Acho que Gonzaguinha, de todos os compositores, é o cara que mais consegue falar das coisas do coração de forma muito autêntica - e isso tem influência muito grande no meu trabalho”, complementa.