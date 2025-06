Netflix se aproxima de fãs de Fortaleza com São João de Round 6

Netflix faz São João de "Round 6" em Fortaleza para promover nova temporada da série sul-coreana / Crédito: FÁBIO LIMA

Chegou a Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 27, a ação da Netflix em referência ao lançamento da terceira temporada de "Round 6". A série sul-coreana é uma das mais vistas da plataforma de streaming e ganha destaque até domingo, 29, na avenida Beira Mar. Com a ação, a plataforma põe em prática o desejo de se aproximar de fãs de todo o Brasil, segundo a vice-presidente de marketing para a América Latina da Netflix. O Vida&Arte foi convidado pela empresa para conferir o espaço na manhã desta sexta-feira, 27, antes da abertura ao público geral.

O local conta com a famosa boneca Young-hee, que canta Batatinha Frita 1, 2, 3, e seu novo parceiro de jogo, Chul-su. A atração fica aberta gratuitamente até domingo, 29, entre 12h e 22 horas. No ambiente, é possível tirar fotos com cenário que se conecta à narrativa da nova temporada, já disponível no streaming. Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming "Round 6" em Fortaleza tem quadrilha junina temática Além do espaço para fotos, há quadrilha junina temática de "Round 6" neste sábado, 28. A ideia é misturar o clima de São João com a atmosfera da série sul-coreana. O evento reúne alunos de companhias de dança de Fortaleza. De acordo com a Netflix, a celebração também tem o "casamento" entre Young-hee e Chul-su. Vale destacar que crianças menores de 10 anos só poderão entrar e permanecer na ativação se estiverem acompanhadas de seus pais ou responsáveis legais.

Bianca Rosenberg, vice-presidente de marketing para a América Latina da Netflix, destacou o intuito da plataforma de se aproximar dos fãs em todo o Brasil. Essa foi a primeira ação de marketing imersivo da Netflix em Fortaleza. "Aproveitamos uma paixão local, a festa junina, para celebrar a última temporada de uma das séries favoritas dos brasileiros, 'Round 6'. Seguiremos próximos de nossos fãs em todo o Nordeste e outras regiões do País", afirma em comunicado à imprensa.