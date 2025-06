Gerson Ipirajá expõe pinturas e objetos em Guaramiranga; gratuito

O Memorial Juarez Barroso recebe, a partir de 4 de julho e até agosto, a exposição do artista Gerson Ipirajá, com obras em pintura, madeira e cerâmica que exploram símbolos e ancestralidade

A cidade de Guaramiranga recebe, a partir do dia 4 de julho, a exposição “Gerson Ipirajá – Pinturas e Objetos” , uma mostra que reúne obras emblemáticas da trajetória do artista cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mostra traz uma panorâmica da produção recente de Gerson Ipirajá, com peças que percorrem um arco temporal que vai de 2006 a 2025, divididas em séries que revelam a evolução formal e conceitual do artista.

Leia Também| Ceramistas cearenses promovem exposição de cerâmicas em junho

Entre as obras, estão algumas que integraram a exposição “Teimosia”, realizada anteriormente no Museu da Cultura Cearense, além de objetos e pinturas que marcam a transição do artista do plano bidimensional para a tridimensionalidade, explorando madeira e cerâmica.

Os trabalhos mais recentes, especialmente os produzidos entre 2023 e 2025, revelam um aprofundamento na pesquisa visual e simbólica de Ipirajá, com fortes referências à ancestralidade afroameríndia.