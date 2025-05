Ceramistas cearenses promovem exposição de cerâmicas em junho

Entre tons de terracota, formas moldadas com afeto e o calor simbólico dos fornos, a cerâmica artística ganha espaço e expressão em Fortaleza. De 31 de maio a 28 de junho, a Associação dos Ceramistas do Ceará realiza a segunda edição da exposição “João de Barro” , na Galeria Mariana Furlani , em Fortaleza.

Com curadoria coletiva de 40 obras singulares criadas por 19 artistas do Ceará, a exposição trará peças como vasos, esculturas e utilitários em cerâmica, todas produzidas manualmente.

Entre os itens expostos, um grande painel coletivo com quase 60 peças ganha lugar de destaque. A instalação é dedicada à Giovanna Sampaio, ex-integrante da Associação , jornalista e ceramista apaixonada pelas cores e formas do barro.

Também serão exibidas obras autorais criadas pela ceramista Giovanna Sampaio Crédito: Jeová Siebra/Divulgação

Companheiro de Giovanna, o jornalista Paulo Serpa contribuiu com a construção do memorial, relembrando que Giovanna se dedicou à cerâmica após se aposentar do jornalismo, em 2018. A artista fez cursos com os artistas Túlio Paracampos e Ivana Moreira, que terão obras autorais na exposição, e mergulhou na produção de bijuterias, pratos e utensílios decorativos, encontrando na argila um novo jeito de se comunicar.

