Humorista Rafael Portugal faz apresentação em Fortaleza; confira

Rafael Portugal apresenta show de humor "To só Desabafando" em Fortaleza no mês de setembro; ingresso estão à venda

Em setembro, Fortaleza recebe uma apresentação de humor que vai divertir toda a família. Conhecido por seus trabalhos na televisão , o comediante Rafael Portugal chega à Capital com o espetáculo “Tô só Desabafando”, no Theatro Via Sul.

Com sessão única, a apresentação de stand-up comedy – gênero da comédia em que o artista, de forma solo, trabalha com improvisações e interações com o público – ocorre no dia 21 de setembro, um domingo, às 19 horas.

Na ocasião, histórias da vida pessoal e de amigos, eventos do dia a dia e até relatos de bastidores da TV vão ser apresentados de forma leve e descontraída para os presentes no estabelecimento no bairro Sapiranga.

“Esse show novo está muito especial para mim. Estou voltando com um texto completamente diferente, cheio de histórias novas, situações doidas do dia a dia, tem interação com a plateia... É um espetáculo para rir do começo ao fim”, revela Rafael Portugal, em comunicado enviado à imprensa.