Globo nos anos 1980 e 1990: novo livro revela bastidores da emissora

A teledramaturgia tem papel central no livro , com destaque para bastidores inéditos de “ Vale Tudo ” (1988), produção que está sendo revisitada, em 2025, no horário nobre da emissora.

O jornalista Ernesto Rodrigues lança " A Globo: Concorrência (1985-1998) ", segundo volume da trilogia que investiga a trajetória da emissora brasileira . A obra, com lançamento realizado em 2025, foca nas mudanças que marcaram a TV Globo após o fim da ditadura militar, passando por grandes coberturas como a morte de Tancredo Neves, o impeachment de Collor e o lançamento do Plano Real.

Além da análise do papel das novelas na formação do imaginário popular, o livro também mostra como a emissora transformou o esporte em espetáculo, com foco nas transmissões da Copa de 1994, da Fórmula 1 e na figura do piloto Ayrton Senna.

No campo do entretenimento, programas como "TV Pirata", "Xou da Xuxa" e “Domingão do Faustão” ilustram a capacidade da emissora de se adaptar e liderar a audiência.

