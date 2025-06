São João de Maracanaú tem parte das atividades encerradas em razão da chuva

Um dos palcos do evento precisou encerrar mais cedo a programação em razão de "diversos problemas técnicos" causados em consequência das precipitações

A edição deste sábado, 21, do São João de Maracanaú foi afetada pela chuva que caiu sobre a cidade. Conforme O POVO apurou, um dos palcos do evento precisou encerrar mais cedo a programação em razão de " diversos problemas técnicos" causados em consequência das precipitações.

Encerramento aconteceu por volta das 20h42min. Na ocasião, uma atração musical se apresentava no palco quando o animador do evento apareceu informando que as atividades precisariam ser encerradas mais cedo em razão de falhas técnicas causadas pela água que caia.

Um dos organizadores do evento que estava no momento chegou a dizer que o quadrilhometro, local destinado para a apresentação de quadrilhas, também seria encerrado.

No entanto, até às 21h18 ainda havia equipes se apresentando. O POVO entrou em contato com a prefeitura da cidade para saber mais informações a respeito. Matéria será atualizada após retorno.

