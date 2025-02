Professora da UFCA leciona aulas sobre literatura de cordel em universidade francesa

Na foto, a professora de biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Franka Santos, ministrando aula sobre literatura de cordel / Crédito: Mylene Contival/Université de Poitiers

A professora do curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Franka Santos, está lecionando aulas — em português — sobre a literatura de cordel, no Ano do Brasil na França, na Université de Poitiers. O cordel é considerado desde 2018 um patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo a docente cearense, os franceses “supervalorizam o folheto”.

O reconhecimento europeu para com o folheto, se deu em especial ao pesquisador francês Raymond Cantel (1914-1986), que após várias viagens ao Brasil — em especial o Ceará — introduziu na academia francesa a obra de Patativa do Assaré, no ano de 1970.

Obras femininas no cordel e na cantoria nordestina não tiveram a mesma visibilidade. Percebendo isso, Franka pesquisou ao longo de duas décadas, a vida e obras das autoras de cordel e de cantoria do Nordeste. Em 2023 foi lançado o “O Livro Delas: catálogo de mulheres autoras no cordel e na cantoria nordestina”. O objetivo do livro é evidenciar e historiografar a produção de cada uma dessas autoras, pautando obras realizadas entre os séculos 19 e 21. A professora destaca que é importante que a população saiba que o olhar da universidade está voltado à valorização da cultura local. “A Pró-Reitoria de Cultura da UFCA está atualmente realizando uma iniciativa de documentar os Tesouros Vivos do Ceará”, declarou em nota enviada à imprensa.

Os Tesouros Vivos fazem referência aos mestres e mestras da cultura do Estado, que resguardam práticas e saberes tradicionais da cultura nordestina. Na obra da docente cearense, destacam-se nomes como os de Salete Maria da Silva, Sebastiana Gomes de Almeida Job, Josenir Lacerda, Maria do Rosário, entre outras. “O livro derruba o paradigma tradicional de que a mulher não fazia tradicionalmente cordel e repente. Por essa razão — e sobretudo por não haver praticamente publicações sobre autoria feminina [de cordel e cantoria] na historiografia oficial — é que esse livro é paradigmático”, declarou Franka.

Parceria com universidade francesa Na Université de Poitiers, na França, existe o Centro de Pesquisas Latino-Americanas (CRLA). O intuito do centro é enriquecer, preservar, promover, explorar e disseminar cientificamente os documentos relacionados à literatura latino-americana para a comunidade científica internacional. “Eu já pesquisava o cordel quando fui convidada, pela coordenação do Fonds Cantel, que tinha como coordenadora a professora Ria Lemaire, a apresentar uma comunicação sobre as cartas de Patativa do Assaré endereçadas à poetisa Bastinha”, recorda Franka.

De acordo com a UFCA, em 2006 a docente ingressou como professora no então campus Cariri da Universidade Federal do Ceará (UFC), no curso de biblioteconomia. Ela esteve à frente, junto ao CRLA/Fonds Cantel, do primeiro convênio firmado pela universidade [hoje UFCA] com uma instituição estrangeira. “Por esse convênio, eu estive em Poitiers, no ano de 2008, no meu doutorado sanduíche. Em 2011, retornei à instituição e trouxe para a França alguns estudantes para participar de um colóquio sobre cordel e organizar, em Poitiers, o acervo que hoje compõe ‘O Livro Delas’", celebra.