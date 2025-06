Servidores da Cultura fazem manifestação em evento com Elmano

Servidores da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) fizeram manifestação durante evento com presença de Elmano de Freitas; profissionais reivindicam Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) na Cultura / Crédito: Arquivo pessoal

Servidores da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) realizaram manifestação no Centro de Eventos na manhã desta quarta-feira, 11, pela implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para a categoria. A mobilização ocorreu durante o Triplo Fórum Internacional de Governança do Sul Global. O evento teve presenças do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), de representantes dos Brics e de outras autoridades convidadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onze servidores estiveram no local para representar os demais profissionais da Secult-CE que participam da mobilização pelo PCCS - reivindicação que tem sido feita há alguns anos por parte do atual corpo de servidores. A depender dos encaminhamentos, não está descartada a possibilidade de greve. Servidores da Cultura fazem manifestação: o que é a demanda? O desejo de servidores da Cultura do Ceará na implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários está relacionado ao fato da política ser um mecanismo de valorização do trabalhador. Com o PCCS, são estabelecidos critérios e caminhos para o desenvolvimento profissional dos servidores, permitindo avanço na carreira. A proposta dos trabalhadores mobilizados inclui recomposição da remuneração base e revisão das gratificações e progressões. Além disso, solicita reconhecimento da qualificação técnica de “um corpo funcional altamente especializado - composto por servidores com formação em nível de especialização, mestrado e doutorado”.

Servidores da Cultura fazem manifestação: tentativa de visibilidade à pauta A manifestação realizada nesta quarta-feira, 11, buscou dar visibilidade à pauta e à luta coletiva dos servidores, bem como “pressionar as instâncias responsáveis pela instalação de uma mesa de negociação efetiva com cronograma definido”. Os detalhes foram dados pela Comissão de Mobilização pelo PCCS. O ato ocorreu durante o Triplo Fórum Internacional de Governança do Sul Global, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Leia também | Dinheiro e cultura: qual é o legado da Política Nacional Aldir Blanc?

Entre os presentes estava o governador do Ceará, Elmano de Freitas. Segundo um dos integrantes da comissão, os manifestantes vestiram blusa amarela com palavras de ordem da pauta quando o governador começou a falar no evento. O intuito era tirar uma foto com Elmano, mas, quando saiu do palco, se retirou do espaço e "ignorou os servidores", de acordo com um servidor ouvido pelo O POVO que não quis ser identificado. Servidores fazem manifestação: diálogo fragilizado e sucessivas promessas Questionada sobre como estão sendo as tratativas com a Secult, a comissão indica que, “apesar das sucessivas promessas de gestores e representantes do governo desde 2021 - incluindo declarações públicas de apoio e reuniões formais -, os servidores enfrentam cenário de diálogo fragilizado e ausência de ações concretas”.

“O processo administrativo do PCCS iniciou-se em 27 de maio de 2024, tramitou para a Secretaria de Planejamento (Seplag) em 25 de outubro de 2024 e aguarda análise na Célula de Carreiras do órgão desde fevereiro de 2025, e, mesmo após o compromisso da Secretária da Cultura de que o plano sairia ainda este ano, não houve avanços efetivos”, declara. Leia mais | Embratur aposta em games para promover imagem do Brasil no exterior A comissão também acrescenta: “As manifestações, reuniões e atos simbólicos têm sido recebidos com escuta, mas sem retorno prático até o momento”.