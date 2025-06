Fortaleza terá duas edições das Pré-Paradas da Diversidade Sexual

Evento antecipa a 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará com atrações gratuitas

As atividades ocorrem no Centro Cultural Belchior, a partir das 17h30min, e incluem apresentações musicais, performances de drag queens e feira de empreendedores LGBTQIA+.

Fortaleza receberá, nos dias 20 e 28 de junho, duas edições das Pré-Paradas da Diversidade Sexual , eventos que integram a programação do mês do orgulho LGBTI+ e antecedem a 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará .

De acordo com Narciso Junior, coordenador especial da Diversidade Sexual de Fortaleza, o evento representa um momento de valorização cultural e de afirmação das identidades. “Celebrar a diversidade e valorizar a cultura LGBTI é motivo de orgulho”, afirmou em comunicado enviado à imprensa.

A programação da primeira noite, nesta sexta-feira, 20, conta com shows de DJ Thalu, Banda Maria Ciranda (com participação de Paulo Marinho e Camaleoa), Luh Livia (com Derek Ventura e Thalita), Helô Salles (com Fabiola Líper e Rita Luna), Makem e a banda BatuQ DelUs.

Já no dia 28, data que marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o evento terá apresentações da DJ Angel History, da cantora Nick Sol e de artistas transformistas locais.