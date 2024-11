Mona Gadelha assume coluna Discografia durante novembro

Mona Gadelha assume coluna Discografia em novembro Crédito: FERNANDA BARROS

A partir deste domingo, 10, a coluna Discografia, do Vida&Arte, será assinada pela artista cearense Mona Gadelha. Ela retorna ao posto de colunista do jornal O POVO durante as férias do jornalista Marcos Sampaio, editor-adjunto do V&A, e ficará responsável pelos textos semanais publicados no caderno e O POVO+ aos domingos. Cantora, compositora, jornalista e produtora, é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduada em Globalização e Cultura na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seu currículo também traz a titulação de mestre em Comunicação pelo PPG-COM (Pós-Graduação em Comunicação) da UFC.

Em abril de 2024, lançou o single “Fortaleza ou Nada”, dedicado à capital cearense. Em agosto, seu show no Cineteatro São Luiz também foi marcado pelo lançamento de um novo single, intitulado “O Melhor da Vida”, que tem na melodia do violão Cristiano Pinho (1964-2024). É considerada uma das pioneiras da cena rock de Fortaleza durante a década de 1970, juntamente Siegnert Franklin, Ricardo Augusto Rocha e Lúcio Ricardo. VEJA TAMBÉM| Mona Gadelha, palavra e música | Memória O POVO