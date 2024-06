Por que junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+

Após dois anos de pandemia, 27ª Parada do Orgulho LGBTI ocorre no Rio Crédito: Gabriela Almeida

Um dia que muda tudo. É assim que pode ser considerado o 28 de junho de 1969, quando ocorreu a chamada Rebelião de Stonewall— em Manhattan, nos Estados Unidos. Revolta histórica é um divisor de águas para a comunidade LGBTQIAPN+ e transformou mundialmente junho como o mês do orgulho. Parada pela Diversidade do Ceará ocorre no próximo dia 30 na av. Beira Mar

Batidas policiais como essa eram rotineiras, na época, visto que a homossexualidade ainda era tida como doença e todos que fugiam dos padrões impostos pela religião e moral eram vistos como criminosos. Cansados do tratamento a qual eram submetidos, os frequentadores do bar se revoltaram contra policiais e iniciaram um levante, reagindo a forma violenta como os agentes estavam agindo.

Movimento ocorreu em um bar chamado Stonewall Inn, que acolhia grupos marginalizados socialmente. Naquela data o local passou por uma batida policial onde alguns funcionários foram agredidos, presos e levados sob custódia. Entre eles trans e travestis que, segundo agentes, não usavam roupas "adequadas" para o gênero atribuído ao nascimento, como mandava a lei. Reação inspirou outras, visto que no dia seguinte ocorreu uma série de mobilizações ao redor do bar e em diversos outros pontos da cidade, reunindo milhares de pessoas contra o preconceito, o autoritarismo e a repressão. Episódio foi tão marcante que, no aniversário de um ano em que ele aconteceu, no dia 28 de junho de 1970, uma multidão de pessoas marchou do bar até o Central Park para relembrar do levante. Essa foi considerada a primeira Parada Gay dos Estados Unidos e consagrou aquele como o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. Levante foi relembrado nos anos seguintes e segue até hoje como um marco na luta da comunidade. Em 2016 o bar chegou a ser considerado monumento nacional dos Estados Unidos.

Marcos históricos para a população LGBTQIAPN+ no mundo e no Brasil: 17 de maio de 1990: A homossexualidade é retirada da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde em 1990 (CID 10). 28 de junho de 1997: Ocorria a primeira Parada do Orgulho Gay no Brasil, em São Paulo. 22 de março de 1999: Conselho Federal de Psicologia proíbe "cura gay"