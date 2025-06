Lagum volta a Fortaleza para show em novembro

Banda mineira Lagum retorna a Fortaleza para show da turnê "As cores, as curvas e as dores do mundo no mês de novembro / Crédito: Breno Galtier/Divulgação

A banda mineira Lagum retorna a Fortaleza com a turnê “As cores, as curvas e as dores do mundo”, título do quinto álbum do grupo. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 10, nas redes sociais da banda. Fundada em 2014, a Lagum é formada por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso (guitarra), Jorge Borges (guitarra) e Chico Jardim (baixista). Com canções que mesclam os gêneros pop, reggae e surf music, a banda tem entre os sucessos as músicas “Oi”, “Bem melhor”, “Deixa” e “Universo de Coisas Que Eu Desconheço”.