Dia dos Namorados: confira festas para solteiros em Fortaleza

Em solitude ou solidão, programações alternativas em bares, clubes e espaços culturais celebram os solteiros no dia 12 de junho; veja onde curtir a data

Em Fortaleza , quem está solteiro, desencantado ou apenas quer curtir uma boa festa, encontra diversas opções para celebrar a data com leveza e diversão.

O tradicional hotel cinco estrelas oferece uma programação chamada “Gran Amour”, com experiências exclusivas tanto para casais quanto para solteiros. No rooftop, o evento “Noite dos Solteiros” terá drinques, vista privilegiada e clima de bem-estar.

Com o lema “nada de DR, só DJ, dança e deboche”, o Kosmika Club realiza a Noite dos Solteiros nesta quarta-feira, 12, com um line-up que inclui DJ Carina, DJ Jhonny e DJ Igor Wolf. O clima é de liberdade e diversão, perfeito para quem não quer saber de romantismo.

Com programação musical, encontros temáticos e experiências gastronômicas, O POVO selecionou algumas alternativas animadas — e românticas — para quem quer fugir do tradicional.

Riô Fortaleza

Se a ideia é juntar os amigos para torcer e dançar, o Riô Fortaleza prepara uma noite de pagode ao vivo combinada com a exibição da partida Fortaleza x Santos. O ambiente é descontraído e ideal para quem busca uma noite sem pressa.

Rua República do Líbano, 2078 – Meireles Instagram: @riofortaleza

Simpatizo

Com clima divertido e romântico, o Simpatizo prepara uma noite especial com a “Festa dos Sem Namorados”. A cantora Ingrid Sales será a atração musical da noite, com cerveja gelada, comidinhas e bons drinks a partir das 19h30min.

Rua Joaquim Torres, 373 – Joaquim Távora Instagram: @simpatizo_

