Show do milhão: que horas começa e onde assistir ao vivo hoje, 8

O clássico Show do Milhão EMS voltou a ser exibido aos domingos no último mês de maio. Com o comando da apresentadora Patrícia Abravanel, os participantes têm chance de ganhar até R$ 1 milhão, respondendo corretamente às perguntas do quiz, conforme as regras do jogo.

O quinto episódio da segunda temporada do quadro será exibido neste domingo, 8, pelo canal do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), durante a programação do Programa Silvio Santos.