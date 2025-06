State of Play ao vivo hoje: como assistir à conferência da PlayStation

State of Play retorna em 4 de junho com mais de 40 minutos de novidades para PS5, incluindo Death Stranding 2 e Ghost of Yōtei, da Sucker Punch / Crédito: Divulgação/ Sony

A Sony está prestes a agitar o mundo dos games com o retorno do seu aguardado evento digital, o State of Play, nesta quarta-feira, 4 de junho. Com uma duração prevista de mais de 40 minutos, a cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da PlayStation no YouTube e Twitch, a partir das 18 horas no horário de Brasília.

Segundo o blog oficial da PlayStation (PlayStation Blog), o foco estará em títulos de estúdios parceiros e internos — incluindo atualizações de jogos muito aguardados para PS5 e PS VR2. Este evento marca a entrada da Sony no circuito de apresentações do Summer Game Fest 2025, que inclui outras grandes conferências como o Xbox Showcase e o lançamento do Switch 2. A expectativa é alta para as atualizações de títulos já anunciados e possíveis surpresas.

State of Play: destaques da Sony no evento Dois dos grandes destaques já confirmados são “Death Stranding 2: On the Beach”, a sequência da Kojima Productions, e “Ghost of Ytei”, novo título da Sucker Punch, ambientado na ilha japonesa de Hokkaido. Este último já tem até data oficial de lançamento para o dia 2 de outubro de 2025, segundo o portal The Verge.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Mas as surpresas não param por aí. Como revelou o IGN, a apresentação também trará detalhes de jogos como: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , - Remake do clássico da Konami;

, - Remake do clássico da Konami; Sonic Racing: CrossWorlds - Novo jogo de corrida do ouriço azul;

- Novo jogo de corrida do ouriço azul; Saros - Projeto misterioso da Housemarque;

- Projeto misterioso da Housemarque; Marathon - Com foco em jogabilidade competitiva;

- Com foco em jogabilidade competitiva; Fairgames - Multiplayer competitivo da Haven Studios. Além disso, fãs estão na expectativa por novos trailers ou datas de lançamento de títulos como “Marvel’s Wolverine”, da Insomniac Games, e “Intergalactic: The Heretic Prophet”, da Naughty Dog — ambos citados em rumores compilados pelo DualShockers. Terceiros também devem brilhar

A Sony não será a única protagonista. O evento deve contar com participações de parceiros de peso, incluindo possíveis novas imagens de “Final Fantasy VII Rebirth” e “Kingdom Hearts IV”, da Square Enix, além de alguma movimentação em torno de “Resident Evil 9” ou do misterioso “Pragmata”, da Capcom.