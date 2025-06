Armandinho faz show em Fortaleza: "O cavaquinho é minha guitarra"

Armandinho é considerado o rei da guitarra baiana / Crédito: Divulgação

A música carnavalesca perpassa os anos e se mantém atual. Armandinho Macêdo - filho de Osmar Macêdo - idealizador do trio elétrico junto a sua dupla, Dodô - herdou a história musical da família e a mantém viva para os saudosos e para as novas gerações. Sua trajetória é marcada pelas misturas de diversos ritmos, desde o frevo e o chorinho até o rock e o axé. Neste domingo, 8, o herdeiro traz um show que une guitarra baiana, bandolim, teclado e percuteria para Fortaleza, no Cineteatro São Luiz. "Apesar de ser uma banda reduzida, conseguimos misturar esses instrumentos que proporcionam uma harmonia que representa a música brasileira", comenta. Em entrevista ao O POVO, Armandinho explica que, por meio dessa apresentação, conta sua trajetória na música, quase um sinônimo da sua vida pessoal.

A evolução que ele ajudou a construir é algo de que sente muito orgulho, pois a construção da guitarra baiana é um ponto marcante para o artista. Seu instrumento, o cavaquinho, precisava de algo que trouxesse mais da personalidade do baiano. O artista que nasceu da música feita para o Carnaval também é um grande amante do rock, com referências como o guitarrista Jimi Hendrix. "O cavaquinho é minha guitarra", ele explica que assim surgiu a guitarra baiana, porque queria a personalidade e timbre do rock para a música que estava trabalhando em Salvador. Armandinho diz sentir orgulho de que sua ideia tenha influenciado artistas brasileiros. Outra alteração em instrumento que ele cita foi a modificação do bandolim com uma quinta corda, influenciando outros compositores e se tornando uma característica da música brasileira. "Eu costumo dizer que o meu bandolim tem origem com o Jacó do Bandolim, mas com uma pegada do Jimi Hendrix". E completa: "Aconteceu pelo meu desenvolvimento com a música, influências e as minhas origens".

A mistura de ritmos foi algo que aprendeu observando a dupla Dodô e Osmar. Ele explica que a criação do trio elétrico foi fruto do acaso, seu pai - Oscar Macêdo - e a dupla, Dodô - tinham uma paixão pela música e uma "intuição para melhorar o instrumento". "Meu pai tinha um lado construtor, ele que desenvolveu as carrocerias para os Carnavais de Salvador" - e, passando os anos, surgiram outros "carros e caminhões" seguindo os padrões. "O nome trio elétrico, na verdade, era o nome do grupo em que meu pai fazia música em cima desses carros, mas acabou se popularizando como o nome desse automóvel usado nos Carnavais e festas carnavalescas", explica Armandinho.

Nascido em Salvador, Armandinho está no mercado da música desde os 15 anos, e de lá para cá marcou o Carnaval da vida de muitas pessoas. "A música que meu pai fazia e eu tenho feito é algo atemporal, a nossa história musical atravessa o tempo", comenta o artista. Ele também explica que faz parte da "história do Carnaval" e comenta com orgulho o surgimento de novos artistas que fazem uso de suas criações, como Léo Santana, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Carlinhos Brown. Mas essa marca no Carnaval brasileiro não foi algo que ele fez sozinho. Armandinho e as parcerias Armandinho destaca que suas parcerias com o cearense Fausto Nilo e com o baiano Moraes Moreira foram fundamentais para a construção de músicas atemporais, que seguem sendo produzidas nos Carnavais do Brasil. "São músicas de quase 50 anos atrás, mas as pessoas continuam amando e pulando Carnaval com nosso trabalho".