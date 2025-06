Evento gratuito com forró, bordado e atividades infantis ocorre em Fortaleza

Entrando no clima de São João, o evento gratuito Garagem 541 , que reúne marcas locais e autorais de Fortaleza, acontece no sábado, 14, e no domingo, 15 , das 16h às 22 horas, na cafeteria Casa Nupê, no bairro Cocó. Além da feirinha de produtos artesanais, o evento terá oficinas de bordado, aulas de forró e atividades infantis.

O evento é realizado de forma bimestral. A terceira edição promete ocupar parte do bairro Cocó, em frente a cafeteria Casa Nupê. “As expectativas estão altas! O Cocó tem um entorno cheio de vida e potencial criativo”, afirma Thais sobre a escolha. Segundo ela, a nova edição terá um espaço mais estruturado para as crianças , dando um passo adiante na missão de tornar o evento atrativo para todas as idades.

“A proposta itinerante surgiu justamente como uma forma de democratizar o acesso à experiência e valorizar diferentes bairros e comunidades ”, explica Thais. A primeira edição do Garagem 541 aconteceu no bairro Aldeota, na rua Eduardo Salgado, em uma casa antiga pertencente à avó do namorado de Brendha. Já a segunda edição foi realizada em frente ao restaurante Verdura Cozinha, na Rua dos Tabajaras, à beira-mar.

“O Garagem 451 movimenta a economia criativa local, dá visibilidade a artistas e empreendedores independentes, e reforça o senso de comunidade nos bairros por onde passa. As pessoas se reconhecem no evento, se apropriam do espaço, e isso gera um ambiente acolhedor, seguro e vibrante. É muito mais do que só uma feira”, finaliza a idealizadora do evento.

Abaixo, confira as atividades ofertadas na edição que acontece no sábado, 14, e no domingo, 15:

Aulas de forró gratuitas lideradas pela professora Gabriella Ribeiro (@ gabriellaribeirobiozouk )



lideradas pela professora Gabriella Ribeiro (@ ) Oficinas de bordado com a mediação da artista Karlla Franklin (@ comamorkalla ) - Vagas Limitas / Valor: R$ 195.



com a mediação da artista Karlla Franklin (@ ) - Vagas Limitas / Valor: R$ 195. Pintura com a Pincelê , projeto de experiências artísticas itinerantes em Fortaleza. (@ pincele.fortaleza )



, projeto de experiências artísticas itinerantes em Fortaleza. (@ ) Atividades infantis com a Fazendo Arte (@ fazendoarte.ce ) e o Clubinho a Todo Vapor (@ clubinhoatodovapor )



com a Fazendo Arte (@ ) e o Clubinho a Todo Vapor (@ ) Flashs Tattoos com a tatuadora Dayana Tricia (@Dayanatricia_tattoo)

Para se inscrever nas atividades com vagas limitadas e se informar sobre valores, basta entrar em contato com o perfil oficial do evento no instagram (@garagem541____). Se houver interesse em expor seu trabalho no evento, é preciso entrar em contato com a organização através do e-mail: [email protected].

Terceira edição do evento Garagem 541



Quando: sábado, 14, e domingo, 15, das 16h às 22 horas

Onde: em frente a cafeteria Casa Nupê (Rua Dr. Gilberto Studart, 753 - Cocó)

Aberto ao público

Para mais informações entrar em contato com o perfil no Instagram @garagem541____ ou o e-mail do evento: [email protected]