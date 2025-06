Vanessa da Mata faz show no aniversário de 135 anos de Tianguá

Vanessa da Mata se apresenta em Tianguá durante programação de aniversário de 135 anos do município.

A cantora Vanessa da Mata já tem data marcada para voltar ao Ceará. No dia 17 de julho, a artista se apresenta no Tianguá Fest, evento que celebra o aniversário do município de Tianguá.

Localizada a 322,3 km de Fortaleza, a cidade completa 135 anos de fundação e prepara uma festa de aniversário que vai animar toda a população. A novidade na programação do evento foi anunciada pela Prefeitura de Tianguá e confirmada pela artista nesta terça-feira, 3.