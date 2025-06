Banda cearense refresca o cenário do indie na Mostra Nosso Palco

Banda Doces Deletérios faz show na Mostra Nosso Palco nesta terça, 3 / Crédito: Igor Barbosa/Divulgação

Uma mistura da banda Mutantes, com a discografia de Ednardo e influências da banda paulistana Terno. Esses são alguns dos nomes que a banda Doces Deletérios leva na bagagem, enquanto se aventura pelo terreno fértil da nova geração da música cearense.

Formada em 2020, a partir de um sonho que nasceu no quarto em que ensaiavam, o quarteto — composto por Pedro Lopes, Alain Bezerra, Maitê Viana e João Coelho — se firmou, ao longo do último ano na cena alternativa, participando de festivais como o NOIA, Festival da Juventude e o Violeta Sounds.



Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio Com um nascimento às vésperas da pandemia, a banda aproveita o ano de 2025 para colocar em dia algumas metas, como o lançamento do EP de estreia, "Vende-se ou Doa-se", no mês de abril. Com quatro faixas, lideradas pelo single "Cantando Caetanos", o compilado é descrito pela banda como um testemunho do caminho percorrido nesses cinco anos de existência.

"Até pouco tempo, a banda não existia no mundo virtual. Com o lançamento, a gente deixa de ser só uma ideia, deixa de ser só uma banda que de vez em quando faz show para algumas pessoas ouvirem. Podemos alcançar muito mais gente, e é como se, agora, a 'Doces' de fato existisse", comenta a guitarrista Maitê.



A banda se apresenta nesta terça-feira, 3, no festival Nosso Palco, que acontece no Centro de Convivência do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com abertura do DJ Embraza, o show tem início às 13h30min, apresentando as faixas do EP recém-lançado e releituras de canções como "Lamento Sertanejo", de Gilberto Gil, e "Motor", da banda Maglore. Banda Doces Deletérios faz show na Mostra Nosso Palco nesta terça, 3 Crédito: Rister Saulo/Divulgação