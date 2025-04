Museu da Imagem e do Som promove feiras de fotografia e de vinil

No domingo, 13, o MIS promove feiras de fotografia e de vinil com expositores locais que vão comercializar livros, equipamentos e artigos decorativos

O Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) vai promover no próximo domingo, 13, feiras de fotografia e de vinil. As ações ocorrem das 15 horas às 17h30min e serão realizadas nos jardins do equipamento cultural. Livros, artigos decorativos e outras peças serão comercializadas.

Integrando a programação, ocorre, das 13 às 16 horas, uma oficina de mini pinhole. A atividade é realizada com câmeras artesanais e propõe ser uma "experiência prática e sentível". São 15 vagas disponíveis por ordem de chegada. Keli Pereira, educadora do museu, é responsável por conduzir o momento.