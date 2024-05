Festival de fotografia tem programação gratuita no Sertão Central

A quinta edição do Festival de Fotografia do Sertão Central acontece em Quixeramobim e Quixadá com programação gratuita

A programação gratuita de 2024 tem como tema “Tudo que já foi, é o começo do que vai vir” e terá cursos, palestras, exposições, saídas fotográficas, rodas de conversa e leituras de portfólios.

Acontece em Quixeramobim e Quixadá dos dias 5 a 8 de junho a quinta edição do Festival de Fotografia do Sertão Central (QXAS) , que tem como objetivo promover o intercâmbio entre a fotografia cearense e a produção contemporânea brasileira.

Apenas os workshops, com 25 vagas cada, são atividades pagas. As inscrições estão abertas e 40% das vagas são destinadas a fotógrafos, estudantes de Artes Visuais e de Design da região do Sertão Central.



As oficinas abordam temas como Mulheres na Fotografia; Processos Criativos; A reinvenção da realidade - Fotografia, acontecimento e interpretação; Escrever Imagens e [foto]livros e outros objetos: processo e criação do artista. Também será realizado o curso Fotografia e Expressão, com o cearense Fernando Jorge.

A curadoria é assinada por Iana Soares, Maíra Gamarra e Elen Andrade. A convocatória dos artistas visuais que vão expor seus trabalhos já foi realizada e o resultado está disponível no perfil do Instagram do festival.