Teleférico de Juazeiro do Norte tem horário especial e agenda gratuita

Teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto, em Juazeiro do Norte, terá horário especial no fim de maio / Crédito: JAQUE RODRIGUES/Divulgação

Localizado em Juazeiro do Norte, o teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto terá horário especial na última semana de maio. Nesta quarta-feira, 28, o equipamento estará fechado devido às festividades do Pau da Bandeira de Santo Antônio 2025 e do VI Seminário Internacional Bacia Cultural Sociobiodiversa da Chapada do Araripe.

Unindo cultura, história e meio ambiente, o teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto possui um percurso de 2km onde os visitantes vão poder desfrutar do visual da região do Cariri durante os 11 minutos do trajeto. Já desta quinta-feira, 29, a segunda-feira, 2 de junho, o equipamento retorna ao seu horário normal, das 8h30min às 16h40min, com ingressos nos valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). Teleférico do Complexo Ambiental Caminhos do Horto, em Juazeiro do Norte, terá horário especial no fim de maio Crédito: JAQUE RODRIGUES/Divulgação Complexo Ambiental Caminhos do Horto promove Oficina Xilogravura Aplicada Crédito: JAQUE RODRIGUES/Divulgação

Integrando a lista de atividades promovidas pelo Complexo Ambiental Caminhos do Horto, o equipamento cultural também promove duas oficinas artísticas na região do Horto esta semana. Desta quarta-feira, 28, até sexta-feira, 30, será realizada uma oficina de Xilogravura Aplicada, na Travessa José Vitalino, número 39. Já na sexta-feira, 30, a Escola de Ensino Fundamental (EEF) 3 de Junho recebe a oficina "Aprendendo a fazer e botar boneco".