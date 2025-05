Museu Ferroviário realiza visita mediada; saiba como participar

Museu Ferroviário Estação João Felipe, no Complexo Cultural Estação das Artes, promove visita guiada nas áreas do antigo prédio da estação de trem

No próximo domingo, 1º de junho, o Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza a primeira edição do “Museu a céu aberto” .

Com início às 11h30min, a visita irá passear pelas construções do prédio onde era a estação, recontando a história e desvendando a memória do espaço que foi ponto de partida da primeira ferrovia do Ceará em 1873.

O momento terá mediação de educadores museais, que vão orientar os participantes sobre a fachada, placas de inauguração, a Gare, os trilhos e os sítios arqueológicos – descobertos durante as obras de restauro em 2022.

A visita guiada é gratuita, com inscrições limitadas e vagas preenchidas por ordem de chegada.