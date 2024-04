Complexo Ambiental Caminhos do Horto completa 2 anos de operação

O Complexo Ambiental Caminhos do Horto, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza, completa dois anos de operação nesta quinta-feira, 28. Com o intuito de comemorar a data, o espaço vai disponibilizar programação repleta de atividades sobre o contexto da tradição religiosa e preservação do meio ambiente.

A programação vai ser gratuita para a população e conta com passeios de teleférico, exposições, apresentações musicais e culturais com atividades das 13h às 20h30min.

O complexo ambiental é um local de turismo que oferece atividades sustentáveis, imagens deslumbrantes, opções para lazer, educação ambiental e oficinas. Na Colina do Horto, inaugurada décadas antes, em 1969, encontra-se o maior ponto turístico de Juazeiro do Norte: a estátua de Padre Cícero.