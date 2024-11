Chapada do Araripe pode ser reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco

Reconhecimento deve ocorrer nos próximos dois anos, afirmou o coordenador do dôssie, Patrício Melo para a rádio O POVO CBN Cariri

O projeto iniciou em 2018 e conta com o apoio de várias instituições, como o governo do Ceará, a Fundação Casa Grande e a Fecomércio.

A Chapada do Araripe pode se tornar Patrimônio Mundial pela Unesco nos próximos dois anos. Para a rádio O POVO CBN Cariri, Patrício Melo, professor da Universidade Regional do Cariri (Urca), informou que a candidatura, coordenada por ele, segue em processo de análise e, segundo ele, a certificação traria visibilidade e novos investimentos para a região.

O primeiro passo foi a realização de um inventário, que destacou os principais bens naturais e culturais da Chapada. A candidatura classifica a Chapada do Araripe como um bem misto, devido à riqueza tanto natural quanto cultural da região. De acordo com o professor, a candidatura foi estruturada como uma "paisagem cultural", que valoriza o ecossistema e as tradições locais.

Candidatura é baseada em critérios da Unesco

Segundo Patrício Melo a candidatura se baseia em três critérios principais da Unesco: o testemunho único de uma tradição cultural viva, a associação com eventos de importância cultural e a representação de processos geológicos significativos.

Com um vasto acervo cultural e geológico, a Chapada abriga o Geopark Araripe e tradições culturais como os reisados de Juazeiro do Norte, que foram documentadas e incluídas no dossiê de candidatura.

A expectativa é que o processo de análise avance nos próximos dois anos. Caso aprovada, a Chapada do Araripe se somará a outros locais brasileiros com o título, como o sítio Burle Marx e o Cais do Valongo.