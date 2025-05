Benedito Ruy Barbosa, aos 94 anos, é internado na UTI em São Paulo

O dramaturgo de 94 anos teria sido levado ao hospital por familiares após apresentar confusão mental e remover a sonda urinária que utilizava em casa, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Benedito Ruy Barbosa está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Associação Beneficente Síria – Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo. A internação ocorreu após um agravamento de seu quadro de saúde , relacionado a problemas renais e à doença de Alzheimer .

Estado de saúde de Benedito Ruy Barbosa

Os sintomas causados pelo Alzheimer tornaram a situação clínica mais delicada. Uma infecção urinária foi diagnosticada pelos médicos após Benedito ter removido, por conta própria, a sonda que utilizava para urinar.

O episódio teria sido motivado pela desorientação causada pelo Alzheimer. A internação em UTI foi recomendada para garantir o monitoramento integral.

Benedito Ruy Barbosa: mudança para São Paulo e cuidados

Desde o início do ano, Benedito Ruy Barbosa deixou o sítio onde vivia em Sorocaba, no interior de São Paulo, para morar na capital com apoio da família.