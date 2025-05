Morre Sebastião Salgado, o fotógrafo que retratou o Brasil para o mundo

Getty Images Fotógrafo estava em Paris para a abertura de uma exposição

Morreu nesta sexta-feira (23/5) o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, na França. Ele tinha 81 anos e vivia em Paris.

Nascido no Vale do Rio Doce, no município mineiro de Aimorés, o estilo do seu trabalho está profundamente arraigado em sua infância no Brasil rural.