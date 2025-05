Latino expõe drama com filho dependente químico nas redes sociais

Cantor Latino desabafa nas redes sociais sobre a difícil relação com o filho dependente químico e os problemas familiares

Sem citar o nome do rapaz, o artista contou que o filho é dependente químico , agrediu familiares — incluindo a mãe e a atual esposa de Latino, Raffa Rarbbie — e chegou a extorqui-lo diversas vezes.

O cantor Latino fez um forte desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 20, revelando o drama pessoal que enfrenta com um de seus 12 filhos , hoje com 27 anos.

Latino revelou que, diante dos constantes episódios de agressividade e da recusa do filho em buscar ajuda, precisou expulsá-lo de casa.

No entanto, a convivência rapidamente se tornou insustentável. “Ele não queria trabalhar, não queria estudar. Só queria beber e se drogar . Eu não podia compactuar com isso”, afirmou.

Em um vídeo publicado no Instagram , o cantor de 52 anos relatou que descobriu a paternidade quando o filho já tinha 18 anos e, "movido pelo desejo de acolhê-lo", o levou para morar consigo.

“Ele causava muitos desconfortos. Uma vez, chegou a agredir minha esposa, que estava com as cordas vocais operadas”, relatou. O cantor também mencionou que, mesmo após tentar dar uma nova chance ao filho , acolhendo-o novamente após ele viver nas ruas, os mesmos problemas persistiram.

Apesar do tom duro, o cantor afirmou que tanto ele quanto a mãe do jovem tentaram, repetidamente, encaminhá-lo para tratamento — sem sucesso.

Latino revelou ainda estar sendo vítima de chantagens e ameaças: “Ele dizia que, se quisesse abrir a boca, as pessoas acreditariam nele. Eu passei a vida dando dinheiro, tentando ajudar. Estou cansado de ser extorquido pelo meu próprio filho”.

Filho de Latino se manifesta nas redes sociais

Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, é o filho que Latino mencionou nas redes sociais ao relatar que ele é dependente químico e que chegou a agredir familiares.



Após o desabafo do cantor, o jovem também usou as redes sociais para rebater o pai. Ele publicou um vídeo de Latino fumando e escreveu na legenda: "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá."