Fábio de Melo diz que "está a ponto de desistir" após ataques

Na publicação, ele menciona ter recebido ataques de caráter político após uma situação em uma cafeteria em Joinville, região norte de Santa Catarina. No local, o sacerdote relatou uma confusão entre os preços de um produto, o que acarretou na demissão de um funcionário. O homem, no entanto, negou a versão do padre e afirmou não ter conversado com o religioso.

“As pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros”, disse Fábio.

Criticando a internet como estimuladora da crueldade humana, o religioso continua: “A polarização política está por trás de tudo. Sempre esteve. E ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções”.