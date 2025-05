Seis filmes cearenses são selecionados para mostra infantil em Lisboa

Das sete obras selecionadas para a programação voltada ao público infantojuvenil, seis são cearenses e cinco delas assinadas por Neil Rezende, natural do Estado e um dos principais nomes do cinema infantil contemporâneo.

O cinema feito no Ceará ganhou protagonismo na Mostra Infantil do Festin, Festival Itinerante da Língua Portuguesa, que acontece de 2 a 8 de junho, em Lisboa. Das sete produções selecionadas para o recorte dedicado ao público infantil, seis são cearenses. Cinco delas têm assinatura do cineasta Neil Rezende, de Tianguá (CE), conhecido por sua sensibilidade ao tratar temas voltados às infâncias. A sexta seleção é o curta-metragem "Brasil em Chamas", produzido por crianças de Quixadá (CE) por meio do projeto A Escola Vai ao Cinema.

“Esses filmes foram feitos com muito carinho. As crianças são um público muito exigente: elas reclamam quando não gostam e aplaudem quando gostam”, afirma Léa Teixeira, diretora do Festin 2025, ao comentar a escolha rigorosa dos curtas para esta edição. “É muito importante influenciar a ida das crianças às salas de cinema. São elas as futuras formadoras de opinião”, completa.