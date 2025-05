Tom Cruise encerra Missão Impossível com boa homenagem à franquia

Tom Cruise em "Missão Impossível - O Acerto Final" / Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

Com o advento dos streamings e filmes de franquia que em sua maioria podem se perder em meio a tramas genéricas e parecidas, "Missão Impossível" fez valer a ida ao cinema em tela grande com cenas usando pouco do CGI (imagens criadas por computador). Agora, em seu final, pelo menos da forma como conhecemos, o longa não só repete os acertos, mas como aproveita para homenagear o seu protagonista e idealizador, Tom Cruise. "Missão Impossível - O Acerto Final" é o oitavo filme da franquia, o quarto seguido da parceria do astro com o diretor Christopher McQuarrie, e mesmo repetindo fórmulas que deram certo desde os primórdios dessa empreitada iniciada há 29 anos, a dupla é capaz de se superar com tramas cada vez maiores e enrascadas que desafiam o protagonista Ethan Hunt.

Este longa, que promete colocar um ponto final na franquia - por um tempo - nos moldes seguidos desde o primeiro, se arrisca em uma missão cada vez mais impossível. Se nos primeiros filmes os desafios se resumiam a trabalhos de espionagem e embates físicos mais pontuais, aqui chega no ápice onde precisam de fato salvar o mundo. Missão Impossível: resgatando a própria história A primeira hora de "O Acerto Final" mescla flashbacks remetendo a todos os filmes anteriores, situando o ponto em que Ethan, vivido por Tom Cruise, e toda a sua equipe estão e o que precisam fazer para se superarem, fazendo assim uma homenagem ao conjunto da obra. Apesar de apelar para uma memória afetiva dos fãs da franquia, a correria inicial se estende e concilia, nem sempre de forma ágil, com o desenrolar da missão da vez. A montagem por vezes apressada pode tirar por algum momento a compreensão do que cada personagem está fazendo. Isso é concertado com o passar do tempo. Vemos um Ethan Hunt, diga-se Tom Cruise, totalmente imerso neste trabalho, dedicando sua produção, tempo, empenho e fisicalidade, talvez como nunca antes visto. E é ainda mais louvável esse esforço do ator de cada vez mais envolvimento com os seus projetos no auge dos seus 62 anos.

Para dar todo esse auxílio ao protagonista, está o elenco habitual com Simon Pegg (Benji), Ving Rhames (Luther) e o ótimo acréscimo recente do interesse amoroso Hayley Atwell (Grace) e o vilão interpretado por Esai Morales (Gabriel). Além deles, outras figuras antigas conhecidas, ou nem tanto, mas de certa forma ligadas a algum ponto de outro filme da franquia. De novidade, quem mais se destaca é Angela Bassett com sua sempre ótima presença de cena e impacto emocional quando necessário e bem medido. Missão mais Impossível "Missão Impossível - O Acerto Final" segue a cartilha de sucesso e acertos que marcaram positivamente a franquia. Desta vez, em dimensões maiores e mais desafiadoras, ainda com a mescla de honrar e prestar um tributo a toda a obra. Com mais desgaste, pode não chegar ao melhor do que a série de produções já ofereceu, mas justifica sua existência grandiosa e ambiciosa. Por isso as quase três horas de duração, pouco sentidas durante o filme. Talvez esse tempo longo do filme notado em sequências de ações, em momentos chave, que de forma proposital esticam o final para nos tirar o fôlego. E conseguem.