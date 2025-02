Padre Fábio de Melo anuncia pausa em agenda para tratar depressão

“Tinha muita gente, a praça estava lotada e todo mundo cantou, do início ao fim. Também havia cartazes de manifestação, de amor, de carinho, dizendo que estão rezando por mim. O sentimento com que termino o dia hoje é de um dia difícil, de deslocamento, porque sair de casa para mim não está sendo fácil, mas termino o dia com muita gratidão ”, desabafou o padre.

Ele relatou que no show de sexta-feira, 31, chegou desanimado e triste, mas foi contagiado pela energia do público, que possibilitou a apresentação.



Padre Fábio de Melo já enfrentou doença em 2020

Em conversa com Angélica, no podcast Simples Assim, o religioso já admitiu ter lutado contra a depressão e a síndrome do pânico há cerca de cinco anos.

“O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que eu tive a depressão e a síndrome do pânico. Eu fui para debaixo da cama, literalmente. Sempre tive essa compreensão de que, se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. No momento em que eu não soube consertar em mim, foi muito difícil“, relata.

Segundo ele, a recuperação aconteceu no mesmo ano, mas explicou que teve “percepção da insuficiência humana”.