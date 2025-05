Arte indígena cearense é apresentada em evento de arte na França

Dois designers cearenses participam da edição de 2025 da Bienal Internacional Révélation, evento de arte, arquitetura e design que ocorre este mês em Paris, na França.

Selecionados após curadoria do Kuya - Centro de Design do Ceará e da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), Rodrigo Tremembé e Armênia Rocha representam o Estado ao lado de outros quatro artistas brasileiros – Sérgio Teófilo e Chico Ferreira, da Paraíba; e Diogum e Fernando Ancil, de Pernambuco – no evento considerado um dos mais prestigiados mundialmente da área.