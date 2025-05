Lula concede a Janja principal honraria por mérito cultural do País

Entre os nomes que figuram na lista dos 41 artistas e produtores do campo cultural, foi anunciado o da primeira-dama Rosângela Silva , a Janja, que será reconhecida no grau Grã-Cruz, o maior dos três graus.

Acontece nesta terça-feira, 20, a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria pública da área cultural no Brasil .

No site do Ministério da Cultura, a pasta define Janja como uma "socióloga com atuação destacada em causas sociais, direitos das mulheres e combate à fome", e "engajada na promoção da cultura e da participação popular".

A homenagem será atribuída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro, e marca também a reinauguração do edifício histórico, que estava fechado há 10 anos.

Xuxa, Ney Matogrosso e Fernanda Torres: saiba quem são os outros premiados na Ordem do Mérito Cultural

Celebrando os 40 anos do Ministério da Cultura (MinC), sob o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”, a ministra Margareth Menezes destacou, em nota, a importância da retomada da condecoração, que estava suspensa desde 2019, no governo Bolsonaro.

A honraria concedida a Janja, a Grã-Cruz, é a mesma que será entregue à atriz Fernanda Torres e ao diretor Walter Salles, que conquistaram um Oscar inédito para o País com o longa "Ainda Estou Aqui", baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que também recebe a honraria.