Latino diz que já ficou com 15 mulheres em um dia e revela vício

Em entrevista para Leo Dias, no Fofocalizando desta sexta-feira, 16, o cantor Latino falou sobre vícios e problemas que enfrentou ao longo da vida. A conversa foi acompanhada pela esposa do artista, a advogada e influencer Raffa Rarbbie. O casal recebeu o jornalista em sua residência, em São Paulo.

O cantor carioca de 50 anos recordou problemas que teve na juventude, quando morou nos Estados Unidos, contando: “fiz um acordo com a justiça americana e fiquei 10 anos sem poder voltar na América, ou eu ficava preso ou eu voltava para o Brasil”.

Latino também revelou sobre o vício em sexo e afirma que chegou a ficar com 15 mulheres em um dia. “Eu precisava ter uma mulher a cada 3 horas, cheguei a colocar um produtor só para arrumar mulher para mim”.

O dono do hit "Festa no Apê" falou de problemas que viveu, como os dois momentos em que faliu financeiramente: “eu não tinha nem o que comer, sendo que já era mega famoso”. Latino ainda deu detalhes de uma questão delicada. “Eu tenho problema com jogo, eu tenho certeza que sou viciado… Perdi tudo com corrida de cavalo”, contou.

