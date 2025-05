Filme brasileiro alcança 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

Wagner Moura interpreta Marcelo em "O Agente Secreto", um especialista em tecnologia que retorna a Recife e cai em uma teia de espionagem / Crédito: Divulgação/VitrineFilmes

Único representante do Brasil na disputa pela Palma de Ouro, “O Agente Secreto", quinto longa-metragem do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, alcançou a marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes com 14 críticas. O filme estrelado por Wagner Moura estreou no último domingo, 18, na 78ª edição do Festival de Cannes. Ao final da exibição foram contabilizados cerca de dez minutos de aplausos ininterruptos, o que despertou a curiosidade dos críticos. Nas redes sociais, a distribuidora do longa, Vitrine Filmes, divulgou que foram 13 minutos de ovação por parte do público presente.