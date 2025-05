Filmes e séries novas: confira lançamentos de ação no streaming

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Filmes novos de ação no streaming

Maio chegou com produções explosivas para quem ama ação do início ao fim com sequências de produções queridas pelo público. Confira os destaques com sinopse, data de estreia e onde assistir:

O Plano Perfeito 2



Uma equipe de ladrões de banco mantém reféns no Federal Reserve dos EUA. A negociadora especialista Brynn Stewart é chamada para negociar. Com o tempo se esgotando, Brynn começa a suspeitar que os ladrões possam ter segundas intenções.



Quando: desde 5 de maio



desde 5 de maio Onde assistir: Netflix

Bala Perdida 3



Lino, o gênio do volante, volta para terminar sua vingança contra Areski e o comandante corrupto que destruiu sua vida.