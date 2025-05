Paulo Gustavo: Déa Lúcia anuncia musical em homenagem ao humorista

Marca registrada no palco do “Domingão com Hulk”, Déa Lúcia anunciou neste domingo, 18, o espetáculo “Meu Filho É Um Musical”, que homenageia o humorista Paulo Gustavo. A peça deve estrear no Dia das Mães de 2026.

