Irmã de Paulo Gustavo estreia como atriz em nova série da Globo

Produtora e assistente de direção, a artista traz no currículo o programa humorístico “Vai que cola” e os filmes “Minha Mãe é uma Peça 1 e 2”. Lançando-se como atriz somente em 2024, Ju Amaral conta que Paulo Gustavo a incentivava a iniciar na atuação.

“Éramos os maiores fãs um do outro. Ele queria muito que eu estivesse na frente das câmeras com ele. Era meu maior incentivador e, certamente, estaria orgulhoso e ansioso ao meu lado para assistir ao programa de estreia e me aplaudir. Nossa vida sempre foi sobre rir desde pequenos. Queria ter tido coragem antes para poder contracenar com ele”, recorda.