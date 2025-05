Semana de Moda Kuya destaca vozes negras, indígenas e periféricas

Inteiramente gratuita , a programação conta com exposições, desfiles, rodas de conversa, cursos, oficinas, bailes e feiras autorais, realizadas na Kuya, na Estação das Artes, no Sesc Panorama e no Centro Cultural Bom Jardim.

De 22 a 25 de maio, acontece, no Centro de Design do Ceará – Kuya , a Semana de Moda Monegrin , evento que celebra as produções de artistas negros, indígenas e periféricos.

Com o tema “Co-criar futuros possíveis”, a edição deste ano abre vários espaços para dialogar sobre ancestralidade e representatividade na moda contemporânea e conta com a participação de nomes firmados no cenário local e nacional, como Silvânia de Deus (CE), Larissa Borari (PA), Hanayrá Negreiros (SP), Sioduhi (AM) e Jal Vieira (SP).

O evento terá início nesta quinta, 22, a partir das 15 horas, com uma cerimônia de abertura no Kuya. Após o momento, acontece a roda de conversa com Rudá Jenipapo, Jéssica Zarina e Silvânia de Deus sobre “Ancestralidade, representatividade e compromisso na moda”, que irá discutir as influências da herança cultural indígena e afro-brasileira na moda contemporânea.

Saberes tradicionais do Ceará são tema da mostra ‘Travessias Artesanais’

Refletindo sobre memória e ancestralidade, a mostra “Travessias Artesanais”, integrante da programação, promove um passeio pelos saberes e tradições de artesãs de diferentes regiões do Ceará.

Através de imagens, o público poderá conhecer mais sobre as técnicas e histórias do labirinto de Aracati, da renda de bilro de Trairi, do filé de Jaguaribe, do crochê de Curral Grande, da fibra de croá de Tianguá e da palha de carnaúba de Sobral.