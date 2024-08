Kuya abre exposição gratuita sobre design cearense

Centro de Design do Ceará abre exposição "Des-Vãos: Passado/Presente no Design Cearense", nesta quinta-feira, 22, na Estação das Artes

A mostra conta com uma programação formada por rodas de conversas com curadores e visita guiada. O evento é gratuito e aberto ao público .

O Centro de Design do Ceará, Kuya , recebe nova exposição a partir desta quinta-feira, 22, às 15 horas. A mostra “Des-Vãos: Passado/Presente no Design Cearense” tem como tema resgatar os fragmentos da memória gráfica do Estad o.

Nomes do design e da cultura cearense também marcam presença na programação, incluindo Merremii Karão Jaguaribaras, Suellem Cosme e Nirez Azevedo.

A programação celebra a pluralidade do design cearense ao longo dos anos, com uma retrospectiva que molda a história do design no estado.

O horário de funcionamento da exposição acontece de acordo com a Estação das Artes, que serão divulgados semanalmente nos perfis do instagram da @kuyadesignceara e @estacaodasartes.ce.