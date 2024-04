Kuya abre inscrições gratuitas para oficinas e palestras geek

Pensando em promover a diversidade e conhecimento da cultura pop e do universo dos quadrinhos, o Paku irá reunir profissionais da área artística e interessados no assunto para compartilhar experiências e aperfeiçoar suas habilidades.

O Kuya - Centro de Design do Ceará realiza neste mês a segunda edição do Encontro Popular da Cultura Geek (Paku 2024) . Com oficinas e palestras, o evento gratuito está com inscrições abertas até o dia 26 de abril.

As atividades acontecem no Complexo Cultural Estação das Artes, entre os dias 26 a 28 deste mês. Para participar dos momentos, basta realizar inscrição via formulário on-line disponível na bio do Instagram do Kuya (@kuyadesignceara).