Missão Impossível 7: filme com Tom Cruise ganha 1º trailer; assista

O mais novo filme da franquia de “Missão Impossível” ganhou primeiro trailer oficial. Divulgado na última quarta-feira, 17, “Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1” traz Tom Cruise de volta como Ethan Hunt, seu papel desde 1996.

“Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1” tem produção e co-direção assinada por Tom Cruise e traz no elenco nomes como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, e Pom Klementieff.

Durante as preparações para as filmagens, Tom Cruise dispensou o auxílio de dublê e de efeitos especiais para cenas de ação. O ator de 60 anos fez aulas de base jumping por um ano. Na produção do filme, também construíram uma rampa em uma pedreira na Inglaterra para as filmagens do salto de moto.

O sétimo filme da franquia de “Missão Impossível" está marcado para ser lançado nos cinemas no dia 13 de julho.

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1; assista o trailer



