Missão Impossível 7: Tom Cruise enfrenta inteligência artificial

Tom Cruise enfrenta IA no sétimo 'Missão: Impossível'; filme estreia dia 12 de julho no Brasil

O astro americano Tom Cruise luta contra a Inteligência Artificial (IA) sem deixar de lado suas acrobacias em "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um" (2023), o sétimo filme desta série, dividida pela primeira vez em duas partes após filmagens intensas.

O filme narra a luta do "agente especial" Ethan e seus colegas contra um programa de Inteligência Artificial que apresenta risco para a humanidade.

Após interrupções nas filmagens, devido à pandemia da covid-19, o último capítulo foi filmado por quase três anos e finalmente estreia na próxima quinta-feira, 12 de julho, no Brasil e na América Latina.

O sétimo filme da franquia estava a ponto de realmente virar uma missão impossível. Além dos casos de covid-19 na equipe de filmagem, uma polêmica atingiu a produção por conta da destruição de uma ponte ferroviária na Polônia - situação que foi resolvida com a troca da locação.

Dirigido por Christopher McQuarrie, Tom Cruise executou o que talvez tenha sido sua cena mais ousada: pular sobre um enorme penhasco pilotando uma motocicleta e, em seguida, abrir o paraquedas em queda livre - a apenas algumas centenas de metros acima do solo.

Bastidores de “Missão Impossível 7”

Ethan está acompanhado de sua equipe habitual, começando com Luther (Ving Rhames), Benji (Simon Pegg) e Grace, uma ladra (Hayley Atwell). "Treinei cinco meses antes de sequer começar a rodar", contou Hayley, em entrevista à AFP.

Tom Cruise enfrenta IA no sétimo 'Missão: Impossível' Crédito: JUNG YEON-JE / AFP

Tom Cruise é famoso não só por realizar suas próprias cenas arriscadas, mas também por idealizar com o diretor de plantão as cenas mais espetaculares e distorcidas possíveis, que ele roda quantas vezes forem necessárias.

"Lembro-me de uma cena em que estávamos dentro de um trem, em pé", disse Atwell. "Tivemos que passar de um vagão em posição horizontal para um vertical em seis segundos. Acho que fizemos cinco ou seis vezes. E tinha que repetir".

Esse é o ponto alto do filme, após mais de 2h30min de ação ininterrupta. A atriz narra o momento que "Tom olha pra mim e me pergunta: 'você está bem? Do que você precisa?'".

"Bem, eu não sei. Eu nem sei se sei alguma coisa", respondeu. E Cruise respondeu "precisa de chocolate". "E sim, era isso que eu precisava", concluiu a atriz com um sorriso.

Tensões no set de “Missão Impossível 7”

"Conheço Tom há 17 anos e não acho que sou capaz de fazer as coisas que ele faz. Ele treina tanto, a ponto de literalmente arriscar sua vida", disse Simon Pegg à AFP.

O filme começou a tomar forma durante a filmagem de "Top Gun: Maverick", lançado no ano passado. Também estrelado por Tom Cruise, o roteiro foi coescrito por Christopher McQuarrie.

Ambos conceberam pela primeira vez uma "Missão Impossível" dividida em duas partes, que foram filmadas simultaneamente nos quatro cantos do planeta.

Durante a filmagem também houve tensões, conforme os gritos vindos de um sermão que Cruise deu para oito integrantes da equipe de filmagem, aparentemente por terem esquecido as máscaras em plena pandemia. A gravação vazou para a mídia no final de 2020.

A saga cinematográfica "Missão: Impossível" é baseada em uma popular série de televisão dos anos 1960 e começou em 1996, com um filme bem avaliado pelas críticas e dirigido por Brian de Palma.

Quase três décadas depois, a série virou um sucesso e atingiu uma bilheteria que acumula mais de US$ 3,5 bilhões (em torno de 17 bilhões de reais na cotação atual) ao longo dos seis filmes já lançados.



Por Jordi Zamora, APF

