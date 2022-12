Tom Cruise faz manobras perigosas para novo filme de Missão Impossível

Marcado para chegar aos cinemas no dia 13 de julho de 2023, o mais novo filme da franquia “Missão Impossível” promete trazer cenas com muita aventura e emoção. Isso porque Tom Cruise realizou as cenas de ação sem o auxílio de dublê ou de efeitos especiais.

A Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira, 19, os bastidores das gravações de "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte I", sétimo filme da franquia existente desde 1997. Nas imagens, é possível acompanhar a dedicação de Tom Cruise que saltou de paraquedas 500 vezes e realizou incontáveis saltos de motocross.

Durante as preparações para as filmagens, o astro de 60 anos fez aulas de base jumping, uma das modalidades esportivas consideradas mais perigosas, por um ano. Na produção do filme, também construíram uma rampa em uma pedreira na Inglaterra para as filmagens do salto de moto.

"Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte I" está previsto para estrear em julho do próximo ano e contará com Tom Cruise no seu papel de sucesso, além dos atores Hayley Atwell (“Agente Carter”), Rebecca Ferguson (“Doutor Sono”), Henry Czerny (“Pânico”), Simon Pegg (“The Boys”) e Vanessa Kirby (“The Crown”).

Assista os bastidores de "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte I"



